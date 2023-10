(Di venerdì 27 ottobre 2023) "L'aumento dellasecca al 26% sugli affitti brevi non è per fare cassa è fatta adie studenti universitari: non avere la stessaper chi nelle grandi città affitta a ...

"L'aumento dellasecca al 26% sugli affitti brevi non è per fare cassa è fatta a tutela di famiglie e studenti universitari: non avere la stessaper chi nelle grandi città affitta a una famiglia o agli studenti e chi affitta casa legittim...

Fazzolari, cedolare al 26% è a tutela di famiglie e fuori sede Euronews Italiano

Fazzolari, cedolare al 26% è a tutela di famiglie e fuori sede Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - "Gli obiettivi di Hamas sono risoluti e disgustosi. Non c'è giustificazione per il terrorismo, dobbiamo condannare gli atti terroristici di Hamas". Lo ha detto l'ambasciatr ...(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - Il killer del Maine ha lasciato un biglietto. I contenuti non sono noti ma, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di una sorta di messaggio di addio che potrebbe indicare ...