Fascia verde Ztl Roma | da Euro 4 a gpl | le nuove regole 2023-2024

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Si definiscono leper laztl a, con la rimodulazione delle misure che ”prevede di definire un piano con una validità solo annuale dal novembrea novembre?. Il sindaco diRoberto Gualtieri è intervenuto in assemblea capitolina per illustrare il quadro della situazione. La rimodulazione “consente di eliminare il divieto di ingresso inper gli4 diesel posticipandolo agli anni successivi sulla base di un ulteriore monitoraggio dell’andamento effettivo della qualità dell’aria mentre restano in vigore i divieti preesistenti. Con la rimodulazione si consente l’ingresso indei veicoli gpl, monofuel ...