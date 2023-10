F1 | Gp Messico 2023 | Tsunoda sostituisce la power unit | partirà dal fondo della griglia di partenza

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Yukidaldinel Gran Premio del. Il pilota giapponese dell’AlphaTauri è stato infatti penalizzato per aver sostituito tutti gli elementipropria, con alcune componenti al quinto cambio che supera quindi i quattro consentiti nell’arco di una stagione dal regolamento. L’articolo 28.2 del regolamento in particolare definisce il numero di penalità raccolte sufficienti per ladalnon è comunque in pista nelle FP1, con AlphaTauri che ha mandato al suo posto il giovane Isack Hadjar. SportFace.