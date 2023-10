F1 | Gp Messico 2023 | problemi tecnici per Sainz nelle prove libere 1

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Inizio in salita per Carlos1 del Gran Premio del. Lo spagnolo della Ferrari ha accusatodopo poco più di 10 minuti dall’inizio delle FP1 sul circuito dedicato ai fratelli Hernandez. In particolareha affermato nel team radio di percepire una problematica di natura idraulica, con il pilota iberico che è riuscito a riportare la monoposto ai box nonostante le difficoltà evidenti nella guida. I meccanici sono ora al lavoro per capire il da farsi. SportFace.