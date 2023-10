Europa League | Maccabi Haifa - Villarreal si giocherà a Cipro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) A seguito della decisione dell'Uefa di non far svolgere in territorio israeliano partite delle sue competizioni, l'ente continentale del calcio ha trovato una nuova sede per la sfida di...

A seguito della decisione dell'Uefa di non far svolgere in territorio israeliano partite delle sue competizioni, l'ente continentale del calcio ha trovato una nuova sede per la sfida ditra Maccabi Haifa e Villarreal. Si giocherà a Cipro, per la precisione a Larnaca nello stadio dell'Aek, il prossimo 9 novembre, alle 18.45. La partita, precisa l'Uefa in un comunicato, ...

A seguito della decisione dell'Uefa di non far svolgere in territorio israeliano partite delle sue competizioni, l'ente continentale del calcio ha trovato una nuova sede per la sfida di Europa League