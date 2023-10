Eurolega | Asvel-Virtus Bologna 84-87 Banchi | “Solidi nei momenti difficili | sono orgoglioso”

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Coach Lucaha parlato ai microfoni del club dopo la vittoria della suasul campo dall’Villeurbanne con il punteggio di 84-87. Si tratta del quarto successo in campo europeo per le “V” nere, come ricorda lo stesso: “Non era facile contro una squadra che ha cambiato allenatore due giorni fa – commentacontento che la squadra abbia risposto bene a livello di entusiasmo ed energia.per la prestazione, neipiùsiamo riusciti a rimaneree compatti e non era facile.” Parole al miele ovviamente per Cordinier, mattatore assoluto del match: “contento che abbia prestazioni così solide, ...