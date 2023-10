Elicottero cade al confine tra Toscana e Liguria | morta la pilota 28enne

Alcuni testimoni hanno raccontato poi di aver visto una fiammata improvvisa con l'ancora in quota e aver sentito poi un forte botto. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto ...

Elicottero cade tra Toscana e Liguria: morta la pilota 28enne TGCOM

Elicottero precipita e prende fuoco al confine tra la Toscana e la Liguria: morta la pilota, una donna di 28 a ilmessaggero.it

Un uomo di 57 anni, cittadino italiano, è morto oggi pomeriggio a Corciano (Perugia), in località Mantignana, in seguito a un incidente sul lavoro. Secondo una prima ...Arezzo, 27 ottobre 2023 – Nei giorni scorsi, a causa del vento, è caduto un albero all’interno del giardino pubblico prospiciente via Fratelli Cervi a Montevarchi. Per fortuna non si sono registrati d ...