Edicola Alaska | a Milano il festival delle riviste indipendenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Raccontare il mondo, o almeno una sua parte. Spazi di critica non scontati, sempre a metà strada tra la scomparsa e il rinascimento. Per tutto il weekend nella libreria indipendentead Affori, quartiere a Nord di, ci sarà il” che ospita presentazioni e talk con le menti che si nascondono dietro alcuni dei titoli da tenere d’occhio nel panorama italiano e non solo. “È un’iniziativa a cui teniamo particolarmente”, dicono gli organizzatori, “perché molti di noi hanno iniziato proprio collaborando a progetti simili”. Dove il “noi” è il gruppo di amici che a fine 2021 ha deciso di unirsi per aprire una libreria in un quartiere dove non c’era da più di 20 anni. Il lungo flusso di dibattiti ...