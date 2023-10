Eclissi parziale di luna sabato 28 ottobre | a che ora e come vederla

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 27 ottobre 2023)didomani,28. L’evento coincide con la fase dipiena di questo mese. Il discore apparirà oscurato in una sua piccola porzione, il 10% circa, in basso a destra. Il satellite della Terra entrerà nella penombra alle ore 20:01 italiane, mentre il culmine sarà raggiunto alle 22:15. Il fenomeno sarà visibile a occhio nudo e in sicurezza da tutta l’Italia, cosìdal resto d’Europa, Asia, Australia e Africa si legge su astrospace.it.tutte le, anche quella di domani sarà caratterizzata da più fasi, per una durata complessiva di 4 ore e 25 minuti. Il fenomeno avrà inizio alle alle 20:01, quando laentrerà nel cono di penombra proiettato ...