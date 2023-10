Ecco i piani dell’assalto a Gaza e il ruolo di Mosca e Teheran

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Caos, rabbia e indecisione. Israele è scossa da impulsi contrastanti, che alternano dolore incontenibile e furia vendicativa, lucidità strategica e collera cieca. Impulsi pronti a dilagare, innescati dalle inaudite, bestiali violenze compiute contro famiglie e bambini da Hamas nel blitz del 7 ottobre. L’esercito di Tel Aviv è ammassato al confine die le truppe fremono per avventarsi sulla striscia palestinese, ma i leader politici e militari israeliani sono divisi su tutto. Non solo sul se, ma anche su come e quando invadere. Un’indecisione che ha tuttavia consentito ai reparti speciali di individuare e eliminare uno ad uno la maggior parte dei vertici e dei comandanti operativi di Hamas. L’avanzata consentirebbe di penetrare i bunker sotterranei del gruppo terroristico e di neutralizzarne il micidiale potenziale missilistico e offensivo ...