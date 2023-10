E… se ne va | la mia vita

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 27 ottobre 2023) E…. se ne va, la miaDi Vincenzo Calafiore 28 Ottobre 2023 Udine “ Vedi cose che esistono e ti chiedi “perché”? Ma io sogno cose non ancora esistite e chiedo “perché no”?„ A un certo punto mi perdo, e non sono più in grado di fare certe cose, o semplicemente non mi va più. E’ l’emozione di perdersi a guardare, a sentire con gli occhi, a guardare e immaginare, inseguire visioni che non fanno più parte della quotidianità. E’ una partecipazione a un’emozionata “ inesistenza “ con lo sguardo che non è soltanto percezione ma è anche proiezione di una certa sensibilità, della curiosità intellettuale; un magnifico incontro tra ciò che sta dietro gli occhi e un sentire interiore. Riuscire ancora a sorprendersi e a sorprendere è un miracolo di ogni giorno che accadendo apre a nuovi incanti. A volte “ il dover rimanere” nella quotidianità è come rimanere in ...