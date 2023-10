Douglas Costa annuncia | «Voglio tornare alla Juve Il futuro…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 ottobre 2023)pensa solo: l’esterno brasiliano esce allo scoperto ela sua volontà diha parlato in esclusiva a Fabrizio Romano. Le dichiarazioni dell’exntus che ha aperto al ritorno in bianconero.– «Il mio desiderio è quello dintus per aiutare e lottare insieme al resto del gruppo, per riportare il club ai livelli che merita. Contatti? I miei agenti sono in contatto con tutti i club che hanno mostrato interesse, inclusa la. Arabia Saudita? Insieme al mio agente andremo anche lì, è un campionato in crescita».