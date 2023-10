Domenica Inter-Roma | parla il doppio ex Delvecchio | i fischi caricheranno Lukaku  

Leggi su agi

(Di venerdì 27 ottobre 2023) AGI - "Io spero che vinca la" e occhio a Romeluperché "è un giocatore di carattere e si caricherà ancora di più proprio quando sentiràe contestazioni": Marcoex dicon cuore ancora giallorosso, fotografa così il match dia San Siro in un'vista all'AGI. "Mi aspetto una partita molto bella, giocata a viso aperto", spiega Super Marco, "anche perché laha bisogno di vincere per risalire la classifica e l'vuole allungare sul Milan, sulla Juve e su tutte le inseguitrici". Il 50enne ex attaccante milanese, con alle spalle 10 stagioni in giallorosso in cui diventò uomo derby con nove reti alla Lazio (solo Totti ha fatto meglio), ...