Diritto oblio oncologico | si punta a legge entro fine anno

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Testo già passato alla Camera ad agosto. Il ministro della Salute Schillaci: "+37% vivi dopo cancro in 10 anni, 27% guarito" L’Italia potrebbe avereladell’unadefinitiva per l’, ovvero la possibilità per le persone guarite da un tumore di cancellare gli effetti negativi ‘burocratici’ che la malattia ancora oggi lascia nella ricerca del lavoro, nelle adozioni, nella sottoscrizione di un mutuo o di un’assicurazione. Il provvedimento sul tema, già approvato all’unanimità ad agosto dalla Camera, è infatti in attesa dell’approvazione del Senato. Un testo che era stato proposto su iniziativa del Cnel, la cui assemblea lo ha licenziato il 21 marzo scorso, e che ha trovato poi largo consenso tra i deputati in tempi relativamente brevi. Il prossimo ...