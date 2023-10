Diretta Sinner - Tiafoe 0 - 0 | segui la partita dell' Atp di Vienna LIVE

(Di venerdì 27 ottobre 2023)(AUSTRIA) - Dopo aver battuto Lorenzo Sonego nel derby Jannik(n.4 Atp) sfida oggi (27 ottobre, inizio attualmente previsto non primae ore 21:50) lo statunitense Frances(n.

ATP 500 Vienna Centre Court, quarti di finale(ITA) 3 Tiafoe (USA) 0 ...

Sinner-Tiafoe: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live Tuttosport

LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Vienna 2023 in DIRETTA: vince Rublev, tra poco si comincia! OA Sport

Durante l'ultimo cambio campo della partita tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner a Vienna il dj avrà pensato di omaggiare i due italiani con un successo della musica italiana conosciuto nel mondo… Leggi ...Due anni dopo l'ultima volta, Sinner e Tiafoe si ritrovano uno di fronte all'altro al torneo di Vienna. In palio un posto in semifinale contro Zverev o Rublev. Il quarto di finale è in diretta su Sky ...