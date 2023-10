Cuadrado e Arnautovic saltano Inter-Roma! Ma recupero vicino | le ultime – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Juane Markosono gli unici due giocatori indisponibili in vista di-Roma. Entrambi non saranno disponibili, ma continuano ad allenarsi a parte ad Appiano Gentile e il loro, secondo quanto riportato da Sky Sport, non sarà così lontano. NIENTE BIG MATCH – Domenica si giocherà-Roma alle 18, una partita mai semplice e mai come quest’anno sentita dai tifosi, non solo per la presenza dell’ex José Mourinho, ma soprattutto per il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku da avversario. Una partita dal risultato sicuramente non scontato per la squadra allenata da Simone Inzaghi, chiamata a dare continuità ai risultati di questo inizio campionato, cercando di mantenere il primo posto in classifica contro una squadra di alto livello. Il tecnico piacentino per questa partita non ...