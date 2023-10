«Cosa fai nella vita per permetterti questa auto?» | rapinato il tiktoker Eddy Beef a Milano | «Me ne vado» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023), al secolo Eduardo Biasi, era diventato famoso su TikTok perché andava a chiedere in giro a chi incontrava sumobili di lusso: «faiper?». Negli ultimiaveva iniziato a regalare mazzette di soldi, iPhone e Mac a gente a caso e forse proprio per questo è stato puntato dai due ragazzi che l’hanno derubato e picchiato. Nelche è possibile vedere in copertina e che ilha condiviso sul suo profilo, Biasi stava realizzando come al solito uno dei suoi contenuti al momento finanziati da un imprenditore anonimo che compare insieme a lui ma il cui volto è oscurato. «Eravamo sul suo G Class (un fuori strada Mercedes, ...