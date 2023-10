Convocati Verona | le scelte di Baroni per la Juve

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Idelper la sfida contro la: Marco, tecnico degli scaligeri, non avrà a disposizione Henry Ilsabato sera affronterà laall'Allianz Stadium. Marcoper l'occasione non potrà contare su Henry, che sarà con la Primavera per mettere minuti nelle gambe in vista del suo rientro. Di seguito idel tecnico. Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.Difensori: Amione, Doig, Magnani, Dawidowicz, Coppola.Centrocampisti: Faraoni, Lazovic, Joselito, Hongla, Saponara, Terracciano, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho.Attaccanti: Djuric, Cruz, Ngonge, Mboula, Bonazzoli.