Conception | Keira Knightley sarà la protagonista del film

(Di venerdì 27 ottobre 2023) È stato annunciato che l’attricevestirà i panni dellanel. Ecco tutto ciò che sappiamo È di Deadline la notizia che annuncia il nuovissimoche vedrà comel’attrice. Si tratta di, il prossimo lavoro della regista Camille Griffin. Si tratta di un thriller distopico e fantascientifico, ambientato in un futuro in cui il governo britannico ha preso il controllo sulla genitorialità. Con questo nuovole due donne tornano a lavorare insieme, dopo Silent Night (2021). Ecco tutto ciò che sappiamo. Sinossi La sinossi ufficiale delè già stata rivelata:è un ...

Knightley torna sullo schermo con un nuovo progetto: l'attrice inglese, ultimamente vista nell'acclamato film Lo strangolatore di Boston, si ...

Keira Knightley sarà la protagonista del thriller “Conception” Whoopsee

Keira Knightley sarà la star del thriller distopico Conception Movieplayer

Grazie ad una collaborazione con il nostro canale Twitch o YouTube e tramite i nostri partner, oltre che il nostro affezionato pubblico, possiamo aiutarti a crescere! Scopri come in questa pagina.Keira Knightley è stata scelta come protagonista del nuovo thriller fantascientifico Conception. La star di Pirati dei Caraibi è reduce dalla partecipazione al film crime Lo strangolatore di Boston, ...