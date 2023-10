Come conservare la gelatina fatta in casa

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Sicuramente l’avrete già usata in qualche ricetta: laè un addensante naturale, impiegato soprattutto nella realizzazione di buonissimi dolci (ma è possibile preparare con essa anche delle squisite pietanze salate). Non tutti sanno che farla inè facilissimo, e richiede solo pochi ingredienti che tutti abbiamo nella dispensa. La si può anche preparare in anticipo e poi tenere da parte per utilizzarla in un secondo momento, ma in questo caso è importante conservarla nella maniera corretta. Eccofare. Cos’è lae a cosa serve Laalimentare,già detto, è un addensante naturale: la più conosciuta è la colla di pesce, così chiamata perché un tempo veniva realizzata partendo dalle vesciche natatorie e dalla cartilagine dei pesci. La si trova in ...