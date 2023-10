Com’è andata l’audizione di Zaniolo? Cosa ha detto in procura e i prossimi sviluppi

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Oggi, al Palazzo di Giustizia di Torino, Nicolòè stato ascoltato dalladel capoluogo piemontese in merito alla vicenda scommesse che ha sconvolto il panorama calcistico italiano. L’attaccante esterno offensivo in forza all’Aston Villa, interrogato dal pm Manuela Pedrotta, è accusato di aver utilizzato piattaforme di betting illegali per alcune giocate sul calcio, in una spirale che ha coinvolto Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, già condannati per il fatto compiuto. Al termine dell’interrogatorio, i legali del calciatore, Antonio Conte e Gianluca Tognozzi, hanno lasciato alcune note riguardo: “Nicolòha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal PM chiarendo definitivamente la sua posizione. Non è emerso nessun indizio a suo carico circa ...