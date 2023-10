CITOFONARE RAI2 | TUTTI GLI OSPITI DEL 29 OTTOBRE ANTEPRIMA BUBINOBLOG

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Domenica 29alle 10.30 torna “Rai 2”: Paola Perego e Simona Ventura dopo la seconda puntata di “Ballando con le Stelle”, entrano in studio cariche di racconti e filmati inediti. Ci saranno tra gli sopiti di di domenica il giornalista, scrittore e saggista italiano Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Nel talk della coppia Perego-Ventura troveremo anche il noto attore e conduttore televisivo Cesare Bocci; ci sarà anche Vera Gemma attrice del suo ultimo film “Vera” candidato all’Oscar in Austria e il comico Francesco Pannofino. Antonella Elia sarà in collegamento dal Lago di Garda dove… avvisterà strane presenze.