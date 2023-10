Cisterna di Latina | attacco vandalico al Centro Polivalente di San Valentino | la condanna del sindaco Mantini

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Un attoha colpito ildi San, adi. Ignoti hanno imbrattato vetri e muri della struttura con scritte e simboli nazisti. Ile l’assessore al welfare e alle politiche sociali Carlo Carletti hanno espresso fermaper quanto accaduto. Attoaldidi: le reazioni del“Profondo rammarico per quanto è accaduto al– hanno dichiarato i due amministratori – per lo sforzo che questa ...

Tra i vincitori anche gli studenti laziali di Cisterna di Latina, intervenuti a Genova per festeggiare la vittoria insieme ad altri coetanei. Agli studenti della Scuola dell'Istituto Comprensivo ...