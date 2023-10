Ciarravano | «Thuram molto bene! Rispetto a Lukaku non pensavo»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Inter-Roma di domenica sarà anchecontro, ossia il numero 9 contro l’ex numero 90. Il giornalista, ospite dell’ultima edizione di Sky Sport 24, mette a confronto i due attaccanti. LA SCELTA – Paolonon fa pendere l’ago della bilancia a favore di uno tra Marcuse Romelu: «Chi più decisivo oggi? Dipende. Non voglio fare 0-0, ma io credo che in questo momento la Roma non possa prescindere da. Ma, al tempo stesso,si stia dimostrandopiù adeguato e capace di convivere con Lautaro Martinez di quanto io stesso e molti di noi potessimo immaginare prima dell’inizio del campionato. Nel senso: mi sembrava un giocatore letale negli spazi, l’ho visto tante volte in Germania, ma ...