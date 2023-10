Chi era Naomi Maiolani | la pilota 28enne morta nell' incidente con l' elicottero in Toscana

(Di venerdì 27 ottobre 2023) «Qui passano spesso gli elicotteri ma oggi quell'faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. E’ stato allora che ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri». E’ stato Mauro, titolare di un ristorante pizzeria a Ortonovo, comune di Luni, a dare l'allarme per...

D'altro canto, invece, c'ècrede che, in realtà, Brunetti si sia trattenuto proprio per rispetto nei confronti dell'ex tentatrice, ma che in realtàmolto emozionato nel sentire quelle parole ...

Naomi Maiolani, chi era la pilota di 28 anni morta precipitando con l'elicottero: il volo su Londra 10 giorni ilmessaggero.it

Chi era Naomi Maiolani, pilota dell'elicottero caduto vicino a Carrara Sky Tg24

Malgrado il tempestivo intervento di vigili del fuoco e operatori sanitari non è purtroppo stato possibile fare nulla per chi si trovava al comando del ... dove la ragazza stava viaggiando da sola.Naomi Maiolani, la pilota 28enne romagnola originaria di Faenza, era l’unica a bordo del velivolo che si è schiantato nella zona boschiva tra ...