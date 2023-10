Charlene di Monaco sparita dai radar | come sta

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 27 ottobre 2023) È calato da qualche settimana il silenzio sudi. La moglie del principe Alberto, infatti, dopo un’intervista che smentiva la crisi di coppia è completamente assente dalla scena pubblica. Sono quindi diversi giorni che non si sa nulla di lei e i fan cominciano a preoccuparsi. È stato un anno abbastanza difficile perdi, che ha dovuto riprendere in mano la sua vita, soprattutto pubblica, dopo il lungo periodo di assenza in seguito all’infezione contratta mentre si trovava in Africa. Eppure, adesso sembra aver ritrovato la sua stabilità anche a livello sentimentale. Ma da qualche settimana che è assente dalla scena pubblica e questo fa allarmare i fan di tutto il mondo.dicompletamente “”, foto Ansa – VelvetGossipÈ ...