Challenger Bergamo 2023 | wild card per Fognini | giocherà anche il doppio con Cobolli

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Fabioparteciperà aldi, in programma dal 29 ottobre al 5 novembre. Il tennista azzurro ha ricevuto unadagli organizzatori e non si limiterà solamente a giocare il singolare, ma sarà ai nastri di partenzadel torneo di, in coppia con il connazionale Flavio. Fresco di top 100, il giovane tennista romano fa parte proprio della scuderia di, vale a dire la società di gestione ‘Back to Next’ fondata dal ligure con lo scopo di aiutare i giovani talenti. Grande curiosità dunque di vedere i due in azione,se la priorità sarà ovviamente sul singolare.vuole infatti chiudere al meglio la stagione e spera ...