Caso scommesse | terminata l’audizione di Zaniolo | la versione del calciatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Nel mondo del calcio continua a tenere banco ildellee lo scandalo potrebbe portare ripercussioni anche nelle prossime settimane. Una situazione ancora tutta da definire è quella di Nicolòdell’Aston Villa. L’ex Roma è stato tirato in ballo anche da Fabrizio Corona e nella giornata di oggi è andata in scenaper fare luce sulla vicenda. Dopo Fagioli e Tonali, il classe 1999 è stato il terzoascoltato per il. Ilè uscito da poco dalla Procura di Torino dove è stato ascoltato per 3 ore dal pm Manuela Pedrotta. All’ex Roma è contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, previsto all’art. 4 della legge 401 del 1989.