Caso scommesse | concluso l’interrogatorio di Zaniolo in Procura

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Dopo Fagioli e Tonali ora il focus dellegato al calciosi intensifica su Nicolò. Il fantasista dell’Aston Villa è stato chiamato dagli inquirenti presso ladi Torino per capire quale fosse il suo legame con il filone del calcio. L’ipotesi di reato è di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Finoraha ammesso di aver utilizzato le piattaforme illecite solo per giocare a blackjack e poker. Se riuscirà a dimostrare la sua versione, dal punto di vista sportivo l’attaccante non rischia nulla. SportFace.

Nicolò Zaniolo è arrivato poco fa a Torino per essere ascoltato dalla Procura in merito aldelleillegali. L'ex attaccante della Roma è iscritto al registro degli indagati e in queste ore verrà ascoltato PM Manuela Pedrotta. Al calciatore viene contestato l'esercizio abusivo ...

Caso Scommesse, Corona avrebbe un nuovo nome: si tratterebbe di un nazionale azzurro Tutto Juve

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Intanto mi auguro Tonali abbia capito il danno procurato a se stesso e al sistema. Poi gli strumenti con i quali si è arrivati a questa decisione non posso commentarli, c'è un ...(LaPresse) L'attaccante dell'Aston Villa Nicolò Zaniolo è arrivato poco dopo le 14.30 in tribunale a Torino per essere ascoltato dalla pm ...