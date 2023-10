... ex direttori sportivi del Napoli e lo storico massaggiatore, attori, cantanti, ... Unain gran stile per ricordare e festeggiare il più grande calciatore di tutti i tempi e lanciare in ...

Carmando, festa per gli 80 anni nel giorno di Napoli-Milan ilmattino.it

"D10S La Noche de Diego", lunedì l’evento per ricordare Maradona Ottopagine

Una delle tante testimonianze contenute nel libro “Carmando le mani su D10S”, scritto nel 2015 ... E il destino vuole che la festa degli 80 anni sia nel giorno di Napoli-Milan al Maradona.Manca poco al 30 ottobre, ricorrenza indelebile per gli amanti del calcio e non solo: avrebbe compiuto 63 anni Diego Armando Maradona. Per ricordarlo, ...