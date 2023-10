Caraibi da paura | ad Halloween gli italiani volano al sole

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 27 ottobre 2023) (Adnkronos) –? Sono molti gliche scelgono una vacanza al mare non vuole rinunciare all'abbronzatura nel periodo più 'pauroso' dell'anno. A dirlo Vamonos-Vacanze, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, continua a registrare un boom di richieste per i 'Viaggi dial caldo' a Capo Verde (dal 28 ottobre al 5 novembre), Santo Domingo (dal 28 ottobre al 5 novembre), Sharm El Sheikh (dal 29 ottobre al 5 novembre) e Zanzibar (dal 24 ottobre al primo novembre). "Sharm El Sheikh – spiegano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it – continua ad andare alla grande, perché è una meta che piace molto aglied è anche quella più a buon mercato. D’altra parte ben 8su 10 riconoscono l'essere abbronzati come sinonimo di salute. La cosiddetta sindrome da ...