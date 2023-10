Can Yaman pubblica un Video super Hot e infiamma il Web | la contromossa del divo turco

ha preso molto sul serio il suo diritto di replica pubblica, toccato nell'orgoglio quando è stato sostenuto che non rispetta i suoi fan come dovrebbe. Per il protagonista di Viola come il ...

Can Yaman getta a terra il telefono di un fan: la reazione dell'attore sui social La7

Can Yaman pubblica un Video super Hot e infiamma il Web: la ... ComingSoon.it

Can Yaman mette un freno al mare di polemiche e giustificazioni delle ultime settimane. Il video hot su Instagram fa dimenticare tutto.Can Yaman ha allontanato le polemiche. Dopo giorni di polemica per il suo gesto violento mostra l'amore dal quale è circondato.