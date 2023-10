Calciomercato com – LIVE Genoa-Salernitana 1-0 | Inzaghi ci prova col tridente | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 27 ottobre 2023) 2023-10-27 22:02:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: La decima giornata si apre a Marassi con l’anticipo. Al Ferraris di Genova – calcio d’inizio alle ore 20:45 – si sfidano i due ex compagni di squadra Gilardino e. L’ultimo ha ritrovato Dia, andato in rete per due volte nell’ultima uscita; il primo invece potrà affidarsi di nuovo alla coppia Retegui-Gudmundsson. PRECEDENTI – Ilha vinto soltanto una delle ultime sette partite giocate contro latra Serie A, B e C. I campani hanno ottenuto soltanto tre successi in 16 gare fuori casa contro ile subiscono gol da 13 gare di fila in casa del Grifone. Lanon ha vinto alcuna delle ...