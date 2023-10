Calcio | Zaniolo per tre ore davanti ai pm

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Roma, 27 ott. (askanews) – E’ durata tre ore l’audizione di Nicolòin Procura a Torino,al pm Manuela Pedretta titolare dell’inchiesta sulle scommesse illegali. l calciatore è arrivato intorno alle 14.30. Al calciatore è contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, previsto all’art. 4 della legge 401 del 1989.ha ammesso di aver utilizzato delle piattaforme illegali di scommesse, ma solo per giocare a blackjack e poker. Ha sempre negato di aver scommesso sul. Se dimostrerà di aver non aver mai scommesso su partite di, rischia solamente una multa per aver scommesso su siti illegali, mentre dal punto di vista sportivo non incorrerebbe in alcuna squalifica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.