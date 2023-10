(Di venerdì 27 ottobre 2023) Un'promettente e sfortunata perde solo nel finale contro lacampione del mondo in un match giocato all'Arechi di Salerno per la terza giornata di Nations League difemminile. A ...

Un'Italia promettente e sfortunata perde solo nel finale contro la Spagna campione del mondo in un match giocato all'Arechi di Salerno per la terza giornata di Nations League difemminile.

Calcio donne: Hermoso torna e segna, Italia ko 0-1 con la Spagna - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Calcio donne: Hermoso torna e segna, Italia ko 0-1 con la Spagna La Gazzetta del Mezzogiorno

Un'Italia promettente e sfortunata perde solo nel finale contro la Spagna campione del mondo in un match giocato all'Arechi di Salerno per la terza giornata di Nations League di calcio femminile. A re ...Un'Italia promettente e sfortunata perde solo nel finale contro la Spagna campione del mondo in un match giocato all'Arechi di Salerno per la terza giornata di Nations League di calcio femminile. (ANS ...