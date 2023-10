Calcio a 5 | Italservice Pesaro e L84 vincono negli anticipi della quarta di Serie A Napoli e Genzano pareggiano

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Lagiornatastagione regolare delleA 2023-2024 dia 5 si è ufficialmente aperta, con treche erano in agenda. Nella prima gara l’è riuscita, in casa, a battere 4-2 la Fortitudo Pomezia, grazie alla doppietta di uno Schiochet autentico trascinatore dei marchigiani. Molto più largo, invece, lo 0-6 con cui la L84 si è imposto in casa del Verona segnando tre reti nel primo tempo e altrettante nel secondo. Da Cuzzolino a Tondi, tanti i marcatori a referto, fra cui anche Mateus, Raguso e Vidal. Infine lo spettacolare 2-2 maturato a, fra i padroni di casa e il. Doppio botta e risposta fra i partenopei e i capitolini sulle assi Duarte-Barichello e Mancuso-Romano. Domani ...