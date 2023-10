Caivano | Gratteri | “Bisogna battere il ferro finchè è caldo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Aè mancato per anni lo Stato, ma sinceramente devo dire che prima di insediarmi in Procura e partecipare al Comitato di oggi, mi sembrava un’esagerazione vedere ministri che ogni tre giorni venivano a, ed invece devo dire che è importanteilfinché è. Ail Governo non può fallire”. Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicolarispondendo ad una domanda dei cronisti al termine del Comitato dell’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi alla biblioteca comunale di. “E’ importante venire qui per costringere tutti a prendere posizione e a fare ciò per cui si è preposti”, ha aggiunto. “È necessario indagare sulle piazze di spaccio ma faremo indagini anche ...