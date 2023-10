Caccia al killer della strage in Maine | spunta un biglietto di Robert Card | «Forse di addio»

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Non è ancora stato trovato, il 40enne che mercoledì 25 ottobre ha imbracciato un fucile AR-15 e compiuto unaa Lewiston, nel, uccidendo 18 persone e ferendone altre 13. Le ricerche continuano senza sosta e nel pomeriggio di oggi – 27 ottobre – sono stati impiegati anche alcuni sommozzatori per setacciare il fiume Androscoggin alla ricerca di eventuali indizi. Secondo la Cnn, non è detto cheverrà trovato ancora in vita. Pare infatti che ildelabbia lasciato un. I contenuti non sono noti, ma – secondo quanto riporta l’emittente tv con sede ad Atlanta – si tratterebbe di una sorta di messaggio di, che potrebbe indicare l’intenzione di togliersi la vita. Ed è anche per questo ...