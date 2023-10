Bundesliga 2023 2024 | Bochum e Magonza continuano a non vincere | 2-2 con pari al 96? nell’anticipo

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L’anticipo della nona giornata dellaha visto andare in scena un vero e proprio scontro salvezza, tra le uniche due squadre ancora a secco di vittorie dopo otto turni di campionato. Alla fine il digiuno di successi continua per tutti, visto che tratermina 2-2. Davanti al pubblico amico del Vonovia Ruhrstadion, i padroni di casa si sono portati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Kevin Stoger al 21? del primo tempo. Nella ripresa ilha trovato il pareggio grazie allo sfortunato autogol di Keven Schlotterbeck, il cui fratello minore Nico milita nel Borussia Dortmund. Proprio Schlotterbeck si è però riscattato al minuto 82, siglando il gol del definitivo 2-1 su assist di Stoger. Quando ormai sembrava fatta per il primo successo ...