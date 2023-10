Bro | il nuovo cortometraggio di Federico Moccia filmato con un Motorola

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La nuova opera cinematografica di, presentata ieri in Spazio Lenovo, è stata girata interamente con Edge 40 Pro, lo smartphonetop della gamma Edge 40. Chi avrebbe mai pensato, anche solo 15 anni fa, di poter girare un intero film con uno smartphone? Oggi,, grazie ai suoi device innovativi con fotocamere di altissima qualità, offre la possibilità di realizzare delle vere e proprie opere d'arte in alta definizione questa novità è stata recentemente sfruttata da Bro, ilcorto di, l'autore di iconici film rivolti ai giovani come Tre metri sopra il cielo e Scusa ma ti chiamo amore,. Il regista, infatti, ha utilizzato alcuni smartphone della famigliaper realizzare un ...