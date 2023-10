Borse | il test delle trimestrali è ancora negativo | Milano chiude a -0 | 8%

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Spread scende sotto i 200. A Piazza Affari finisce ko Moncler dopo i conti, rimbalzo per Saipem dopo la debolezza della vigilia. Wall Street contrastata con l'inflazione Pce cresciuta a settembre a +3,4% annuale, in linea con le stime, mentre cala la componente 'core' a +3,7%, ai minimi da due anni

Pesante Moncler ( - 6,5%), riscatto Saipem . Finale di settimana negativo per leeuropee: nonostante la vivacita' delle piazze asiatiche e l'inflazione Pce di settembre confortante in chiave Fed, sono state per lo piu' alcune trimestrali (Sanofi su tutte ma anche NatWest e ...

Borse, Europa peggiora in scia a Wall Street. A Milano bene Unicredit, Moncler ko Il Sole 24 ORE

Borsa: test trimestrali ancora negativo, Milano chiude a -0,8% Il Sole 24 ORE

Avvio poco mosso per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in flessione dello 0,2% a 27.460 punti. Bene soprattutto Saipem (+2,1%), Finecobank (+1,3%), Unicredit (+1,3%) ed… Leggi ...La Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi ha ospitato la premiazione dei vincitori della borsa di studio “Educazione finanziaria e ...