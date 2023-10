Bologna | scattano i lavori sulla torre della Garisenda dopo gli allarmi | la piazza sarà chiusa per anni

Ma dipende dalla diagnosi" "Dobbiamo salvare la torre e una parte della città", spiega il sindaco di, Matteo Lepore. Che ha quindi confermato la necessità di mantenere "chiusa via San Vitale ...

Bologna, scattano i lavori sulla torre della Garisenda dopo gli allarmi ... Open

Torre Garisenda di Bologna a rischio crollo, sensori in allarme: scattano i controlli, traffico bloccato Virgilio Notizie

Bologna, 27 ottobre 2023 – Maltempo, piene dei fiumi, frane e vento: scatta l' allerta rossa in Emilia Romagna. Le condizioni peggiori sono previste nella pianura reggiana. Attenzione alta fino alle 1 ...Occhi puntati sulla Garisenda, che da qualche tempo sta inviando segnali di “oscillazioni anomale”. Abbastanza per far scattare l’allerta da parte della soprintendente Francesca Tomba, che qualche mes ...