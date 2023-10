Blackout a Gaza | Attacco senza precedenti Israele mostra la base di Hamas in un ospedale | La diretta

L' aviazione israeliana ha lanciato attacchi intensi e senza precedenti su tutte le zone della Striscia di. C'è undelle telecomunicazioni nella Striscia, compreso internet. I bombardamenti "via aria, mare e terra sono i più violenti dall'inizio della guerra", ha dichiarato il servizio stampa ...

Il carburante a Gaza sta per finire, rischio blackout negli ospedali: “Ai 120 neonati nelle incubatrici… Il Fatto Quotidiano

Striscia di Gaza, la situazione degli ospedali è drammatica Sky Tg24

Israele (Commenti) I giornalisti vengono uccisi attraverso i bombardamenti e le loro famiglie sono coinvolte in massacri che seguono una strategia ben precisa: imporre un blackout mediatico a Gaza. Di ...I prodotti alimentari essenziali come farina, olio e zucchero, disponibili a Gaza City non possono essere distribuiti per i continui attacchi aerei e le interruzioni delle vie di comunicazione, ...