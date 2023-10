Bisseck | «Inter | mi sono sentito subito a casa! Gruppo ottimo»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Yannsi è raccontato ai canali diTV. Il difensore è uno dei protagonisti della rubrica “New Brothers”. Le sue parole sui suoi inizi e non solo LE ORIGINI –racconta i suoi inizi col mondo del calcio: «A che età ho iniziato a giocare a calcio? A dire il vero non mi ricordo, ma imiei genitori dicono che avevo 3 o 4 anni. Ero molto piccolo quando ho iniziato a giocare a calcio e la passione mi è rimasta col tempo. Poi, nel 2006, il Mondiale si è giocato in Germania, dovecresciuto ed è stato un evento straordinario. Ho assistito a un paio di partite nello stadio della mia città, Colonia, ed è stato qualcosa di straordinario per un bambino come me all’epoca. La prima partita che ho disputato è stata una partita di allenamento quando ero piccolo. I miei genitori hanno detto che ero così confuso ...