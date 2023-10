Bimba di 4 mesi maltrattata | il nonno denuncia | arrestati i genitori

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Alessandria, quando una bambina di soli 3-4è stata trovata nella sua culla con gravi lesioni ed ematomi al viso e al corpo. Tuttavia, la sua agonia non si fermava qui: i medici hanno rilevato diverse fratture alle costole e altri traumi, indicando un pattern di abusi persistente. Gli agenti di polizia, rispondendo alla segnalazione deldella piccola, hanno agito prontamente, chiamando un’ambulanza medicalizzata e procedendo con l’arresto dei. Chi sono i, due giovani piemontesi di circa 30 anni, entrambi lavoratori e apparentemente inseriti nella comunità, hanno dichiarato di non aver causato le lesioni alla loro figlia. Il padre, durante l’interrogatorio di garanzia, avrebbe sostenuto che la bambina si era ...

