(Di venerdì 27 ottobre 2023) Un nome che non ha bisogno di presentazioni, uno dei più forti tennisti italiani di sempre. Grazie all'ultima wild card a disposizione degli organizzatori, Fabio Fognini parteciperà al Trofeo FAIP - ...

Sebbene abbia una predilezione per la terra battuta, si trova a suo agio anche sul cemento indoor, tipologia di superficietroverà a. In queste condizioni ha raggiunto tre finali ATP (...

Bergamo: che colpo, arriva Fognini! Tiscali

RW COOLtural Run Bergamo, abbiamo corso alla scoperta della ... Runner's World

E' stato presentato oggi, dopo un intervento di restauro durato oltre un anno, il coro ligneo di Santa Maria Maggiore realizzato nel XVI secolo da Giovan Francesco Capoferri su disegni di Lorenzo Lott ...Un omaggio a Massimo Troisi a 70 anni dalla nascita, con una selezione di film che lo hanno impegnato sia come autore che come attore per altri grandi registi, un focus sul cinema green, tanti ospiti ...