(Di venerdì 27 ottobre 2023) Era stata ipotizzata una possibile partecipazione all'ATP di Sofia, la seconda settimana di novembre ed inveceBerrettini - fermo dal ritiro per infortunio alla caviglia destra nel secondo ...

E' stata una decisione molto difficile da accettare ma devo fare ciò che è meglio in vista della prossimae per la mia carriera a lungo termine. Sfrutterò quesya opportunità per resettare, ...

Berettini, stagione finita: Matteo dà appuntamento al 2024 SuperTennis

Matteo Berrettini, stagione finita. L'annuncio sui social: "Sarebbe ... Eurosport IT

Era stata ipotizzata una possibile partecipazione all'ATP di Sofia, la seconda settimana di novembre ed invece Matteo Berrettini - fermo dal ritiro ... troppo alto competere negli ultimi tornei della ...Era nell'aria dopo le ultime scelte ma ora è ufficiale. La stagione di Matteo Berrettini finisce qui, il suo 2023 maledetto è ufficialmente terminato e l'ex numero 6 al mondo - scivolato indietro ...