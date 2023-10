Benevento Longobarda sarà presente alla BMTA di Paestum

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Comunicato Stampa Dal 2 al 5 novembre 2023 l’Associazione, su invito degli organizzatori,Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico nella zona dedicata“ArcheoExperience” per realizzare laboratori didattici di archeologia sperimentale e far conoscere alle migliaia … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Dal 2 al 5 novembre 2023 l'Associazione, su invito degli organizzatori, sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico nella zona dedicata alla "ArcheoExperience" per realizzare laboratori didattici di ...

A novembre Benevento Longobarda alla BMTA di Paestum NTR24

Immagini dal Sannio: l'artigianato della Benevento Longobarda, dai ... Fremondoweb

Anche per questo weekend, l'ultimo del mese di ottobre, la sede della Provincia di Benevento, in particolare il torrione longobardo, sarà illuminato di rosa in segno di adesione e ...Anche per questo week end, ultimo del mese di ottobre, la sede della Provincia di Benevento (il Torrione longobardo, sec. VIII) sarà illuminato di rosa in segno di adesione e sostegno dell’Ente e dell ...