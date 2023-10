Beautiful anticipazioni settimanali dal 30 ottobre al 4 novembre 2023 | Sheila Carter è morta

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ledirivelano un colpo di scena inaspettato nelle puntate in onda su Canale 5 dal 30al 3, in quanto la polizia darà una clamorosa notizia sul conto diche sorprenderà tutti. Inoltre ci sarà un ulteriore colpo di scena che riguarderà Thomas Forrester, il quale prenderà una decisione inaspettata contro Hope e Liam, rivolgendosi addirittura ad un giudice. Scopriamo di seguito tutti i dettagli su quello che accadrà nel corso di questa settimana nella soap americana.puntata di lunedì 30In questo episodio vedrete come sia Ridge che Taylor pensano e ripensano a quello che è successo tra di loro quando sono stati a Montecarlo per ...