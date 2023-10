Bayern Monaco | la scelta su Palhinha per gennaio

Commenta per primo Ilcambia linea su Joao Palhinha . Il centrocampista, vicinissimo ai bavaresi in estate, ha rinnovato il suo contratto con il Fulham . Secondo quanto riportato dalla Bild , nonostante le ...

BAYERN MONACO, PALHINHA NON È PIÙ UNA PRIORITÀ - Sportmediaset Sport Mediaset

Bayern Monaco, Neuer torna titolare: l'annuncio di Tuchel Corriere dello Sport

" Se non succede niente in allenamento, domani Neuer scenderà in campo ". Lo ha annunciato Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, che domani, nel match casalingo contro il Darmstadt in Bundesliga, ...Tuchel: 'Se non succede niente in allenamento, domani scenderà in campo'.BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - 'Se non succede niente in ...